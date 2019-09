Une délégation de maires libyens en voyage d'études au Maroc du 13 au 21 septembre

Ce voyage d’études vise à permettre à la délégation, conduite par le président de l'Association, Hussein Khalefah Edawadi Daiab, et composée des maires des municipalités de Zlitne, Zintan, Azawya Sud, Al Bawaniss et Daraj, de mieux connaître la vision, la mission, les activités et les initiatives de CGLU Afrique, indiquent les organisateurs.



Il se veut également une opportunité pour le renforcement des liens de coopération, de partenariat et de solidarité avec l'ANML et avec les élus locaux et les managers territoriaux de ce pays, notent CGLU Afrique et l'ANML, ajoutant qu'il constitue une occasion propice pour déterminer les priorités, les attentes et les besoins des municipalités libyennes en matière d'apprentissage, de formation et de renforcement des capacités pour permettre à l'Académie africaine des collectivités territoriales (ALGA) de CGLU Afrique d'y répondre.



Lors de cette visite, la délégation prendra part, durant une semaine, à des rencontres de travail et d'échange à Rabat et à Ifrane auprès des partenaires de CGLU Afrique associés à ce voyage d'études, notamment l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc, le ministère de l'Intérieur, le Secrétariat d'Etat chargé de l’Habitat, la ville Rabat, l'Association des Régions du Maroc (ARM), l'Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP), l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et de l’Université Al Akhawayn d'Ifrane.



Inscrit dans la continuité de l'ambition et des objectifs visés par "l’Initiative de Nicosie", ce voyage d'études ambitionne d’établir un lien politique étroit et entretenir une relation concrète avec les villes de Libye, précisent les organisateurs. Il s'agit aussi de contribuer à améliorer les services publics en Libye et aider les villes libyennes à réintégrer la communauté internationale.