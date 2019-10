Une délégation de la HACA représente le Maroc au Forum international des régulateurs à Londres

Une délégation de la Haute autorité de la Communication audiovisuelle (HACA) a pris part aux travaux du Forum International des Régulateurs co-organisé, les 7 et 8 octobre à Londres, à l'initiative du think tank britannique, International Institute of Communications (IIC) et le régulateur anglais des médias et télécommunications, l’Office des Communications (OFCOM).



La délégation marocaine, conduite par la présidente de la HACA, Mme Latifa Akharbach, et composée de Mmes Narjis Rerhaye, membre du Conseil supérieur de la Communication audiovisuelle, Latifa Tayah, directrice du département Études et Développement et Mohamed Amine Elbouazzaoui, du département de la Coopération internationale de la HACA, a participé aux côtés d'une dizaine de décideurs et experts de la régulation de l'audiovisuel et des télécommunications aux différentes sessions de ce forum.



Les différents intervenants issus de quatre continents et représentant plus de cinquante instances de régulation ont croisé leurs visions à propos de nombreuses questions, telles que "la régulation des médias et des télécoms dans un écosystème globalisé et digitalisé", les impératifs de la régulation trans-frontières, trans-secteurs et trans-régulateurs", "la gestion de la concurrence dans le monde online", "le rôle des régulateurs dans l’éducation au digital et la protection de la démocratie" ou encore "les nouvelles règles du marché pour l’investissement numérique".



En marge des travaux de ce forum et de la conférence annuelle de l’International Institute of Communications tenue les 9 et 10 octobre, la Présidente de la HACA a tenu, mercredi, une réunion avec Mme Milica Pesic, Directrice exécutive du Media Diversity Institute (MDI) au siège de cette organisation non gouvernementale britannique fondée en 1997 et dont les principales missions ont trait au soutien de la couverture équilibrée de la diversité dans les entreprises médiatiques, la lutte contre les discours haineux et les formes d’intolérances dans les médias outre la promotion du journalisme responsable et le dialogue interculturel.



La délégation de la HACA s’est également entretenue, jeudi, avec Kevin Bakhurst, Directeur des contenus de l’Office de la Communication OFCOM, l’organe chargé de réguler les secteurs de l’audiovisuel et des télécommunications au Royaume-Uni, autour de la transition numérique, l’éducation aux médias, le monitoring des contenus des programmes, ainsi que d’autres questions en rapport avec la régulation des médias.



Les deux instances ont à cette occasion exprimé leur disposition à développer des échanges assidus pour promouvoir la réflexion commune sur les bonnes pratiques au service de l’usager des médias.



La HACA est membre de l’International Institute of Communication qui fête cette année son cinquantième anniversaire et qui a été fondé en 1969 à Londres en tant qu'organisation non gouvernementale à but non lucratif, avec pour objectif de fournir aux gouvernements, aux décideurs, publics et privés, aux régulateurs et industriels de l’audiovisuel et des télécommunications un forum d’échange et de partage du savoir et des connaissances dans les domaines se rapportant à ces deux secteurs.