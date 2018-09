Une délégation d’élus du Maroc s'est recueillie sur les tombes des tirailleurs marocains à Vitry-le-François

La délégation d'élus marocains, présidée par Mohammed Chrourou, député et président du groupe Parti authenticité et modernité (PAM) à la chambre des représentants, a visité la Fabrique Haffner, avant de se rendre à la nécropole nationale pour se recueillir et déposer une gerbe à la mémoire des tirailleurs marocains qui combattu pour la France.



"Vitry était une ville hôpital. Cette nécropole cosmopolite est un lieu de rassemblement et de recueillement", a déclaré le maire de la cité, Jean-Pierre Bouquet, qui accompagnait la délégation marocaine avec plusieurs de ses adjoints, ainsi que Mme Céline Hüuy, directrice du développement économique et touristique à communauté des communes Vitry, Champagne et Der.



"Merci pour cet accueil. Nous ne pouvons pas faire de visite sans venir rendre hommage et honorer la mémoire de ces martyrs. Cela permet aussi d'entretenir les liens historiques liant la France et le Maroc", a pour sa part souligné M. Chrourou à l'issue de cette visite.



Mardi, la délégation d'élus a rendez-vous à la mairie de Paris pour un partage d'expériences et de bonnes pratiques sur les initiatives locales en faveur de l'environnement. jeudi, ils rencontrent des députés à l'Assemblée nationale, à l'initiative du président du groupe d'amitié France-Maroc, M. Mustapha Laabid.