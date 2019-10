Une délégation américaine "très impressionnée" par les progrès considérables réalisés par le Maroc

Une délégation de députés américains, conduite par Mme Karen Bass, s'est dite "très impressionnée" par les progrès considérables réalisés par le Maroc au cours des dernières années.



"Nous sommes très impressionnés par les progrès considérables enregistrés au Maroc au cours des dernières années, notamment en matière de développement", a souligné Mme Bass dans une déclaration à la presse au terme d'entretiens de la délégation américaine mardi à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.



La députée américaine a indiqué que la rencontre de la délégation avec M. Bourita a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre Rabat et Washington dans plusieurs domaines, soulignant la nécessité de consentir davantage d’efforts pour explorer et ouvrir de nouveaux horizons pour les relations bilatérales.



Qualifiant l’entrevue avec M. Bourita de "très fructueuse", la députée US, a, par ailleurs, souligné l’importance de l’accord de libre-échange entre le Maroc et les Etats Unis, entré en vigueur en 2006, ainsi que la nécessité de mettre à profit les nombreux et divers avantages offerts par cet accord, vu que le Maroc est le "seul pays africain lié aux USA par un accord de libre-échange".



Les deux parties ont également examiné plusieurs questions d'intérêt commun, dont les défis actuels dans la région et la situation sécuritaire.