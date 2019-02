Une conférence économique à Rennes pour renforcer les relations entre la Bretagne et le Maroc

Cette conférence est organisée conjointement par le consulat du Maroc à Rennes et la CCI-Ille-et-Vilaine et le World Trade Center (WTC) Rennes Bretagne, sous le thème « Région de Bretagne/Région Souss Massa pour un partenariat multisectoriel ».



Une importante délégation, conduite par l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, y prend part. Elle est composée des présidents de la Région Souss Massa, de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Souss Massa, de la Chambre des pêches maritimes atlantiques centre, de la fédération des producteurs et exportateurs des fruits et légumes et de la CGEM-Union régionale.



La délégation marocaine comprend également les présidents de l’Université Ibn Zohr et du Conseil régional du tourisme Souss Massa, le Directeur de l’aéroport Agadir Al Massira, le Directeur Général de la Société Parc Haliopolis, le Directeur Général des labos cosmaline et la Présidente de l’Association « Entre Elles ».



Le choix de ce partenariat économique multisectoriel « s’est imposé grâce aux nombreuses similitudes, notamment économiques et touristiques existantes entre les entreprises des deux régions », explique le consulat du Maroc à Rennes dans un communiqué transmis à la MAP.



Cette conférence, l'un des temps forts de la visite de trois jours dans la région de Bretagne de la délégation marocaine (du 5 au 7 février), a pour objectif « la consolidation de ces relations et leur projection dans l’avenir à travers des projets concrets, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant ».



C’est dans cette optique que la World Trade Center (WTC) de Rennes Bretagne lance le Club des entrepreneurs franco-marocain. Le 5ème après celui des USA, du Québec, du Royaume Uni et de l’Iran.



La région de Bretagne étant connue également par une forte présence d’étudiants marocains, spécialement dans les branches Scientifiques et les Sciences de l’ingénierie, une coopération académique et universitaire s’avère importante. Dans ce sens, un MoU entre l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) à Rennes et l'Université Ibn Zohr d’Agadir sera signé à cette occasion.



Des visites au profit de la délégation marocaine sont, également programmées à l’aéroport de Saint Jacques, au Couvent des Jacobins, au port de Saint Malo et au Centre d’innovation du groupe Roullier.



La région de Souss-Massa recèle d’importantes potentialités économiques basées sur ses ressources naturelles et ses possibilités dans le domaine de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et des mines. Le secteur de l’agroalimentaire y est particulièrement dynamique. Avec 14 MMDhs de chiffre d’affaires annuel généré par les unités de transformation, le Souss Massa occupe la seconde place agroalimentaire au niveau national, après le Grand Casablanca.



La Région occupe également la position de leader national dans l'exportation de fruits et légumes ainsi que des produits Halieutiques.



Du côté du tourisme, Sous Massa est de par son climat, son relief diversifié, son patrimoine historique et culturel et ses plages étendues, une destination internationale privilégiée, la première au niveau national. Le secteur touristique y dispose d’importantes infrastructures d’accueil et de séjour: 17% des établissements classées à l’échelle nationale, avec une capacité de 39 000 lits soit 30% du total national.