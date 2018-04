Une commission du Parlement d'Amérique centrale se réunit en juillet prochain au Maroc, une première

Cette annonce a été faite, mardi à Guatemala City, lors d'une entrevue entre le président de cette commission Anselmo Otoniel Navarro Gonzalez, le membre du bureau de la Chambre des Représentants, Abderrahim Atmoun, et la députée Najia Lotfi, membre de la section marocaine au Parlacen.



Lors de cette rencontre tenue en présence des membres du bureau de la commission des pays membres de cette institution législative régionale (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama et République dominicaine), M. Atmoun a souligné que le Royaume du Maroc ne ménagera aucun effort pour renforcer d'avantage ses liens d'amitié et de coopération avec le Parlacen, notant que ce partenariat englobe la promotion des valeurs des droits de l'Homme et de démocratie. M. Atmoun, qui est également président de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, a relevé que le Maroc a réalisé des avancées considérables en matière de consolidation de la démocratie et de la primauté de l'Etat de droit, dans un contexte régional en perpétuelle mutation.



Partageant les mêmes diagnostics que les pays du Parlacen quant aux multiples enjeux qui prévalent aux niveaux européen, méditerranéen et africain, le Maroc a toujours joué le rôle qui lui est dévolu, celui de pays réconciliateur et promoteur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, a-t-il souligné. En s'appuyant sur ces mêmes valeurs, le parlement marocain réitère sa détermination à renforcer davantage ses relations de coopération avec le Parlacen et à construire un partenariat avancé, dans le cadre des engagements des deux parties, a-t-il ajouté. La réunion de la commission des relations internationales et de la politique migratoire du Parlacen au Maroc permettra, sans aucun doute, d'impulser la coopération dans les domaines de Relations internationales et de la migration et d’examiner les perspectives d’une coopération parlementaire tripartite entre le Maroc, le Parlacen et l'UE, a-t-il fait observer.



De son côté, M. Navarro Gonzalez a salué les efforts de la Chambre des Représentants pour rehausser le partenariat entre les institutions législatives, notant que la visite des membres de la commission du Parlement d'Amérique centrale au Maroc leur permettra de s'informer de près de l'expérience marocaine dans son partenariat avec l'UE.



Mettant en exergue la spécificité du modèle marocain dans la conjoncture actuelle en Afrique du nord et dans le monde arabe, le responsable du parlement centraméricain a salué le processus de réformes institutionnelles novateur initié par Sa Majesté le Roi pour raffermir l’Etat de droit, et garantir la stabilité, la sécurité et la prospérité économique.