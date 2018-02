Une centaine de djihadistes français ont été arrêtés en Syrie

Invité sur BFM TV et RMC, le chef de la diplomatie française a abordé le sujet de la Syrie. Interrogé sur les combattants français présents dans cette zone, Jean-Yves Le Drian a affirmé qu'un certain nombre d'entre eux avaient été faits prisonniers par les forces kurdes combattant l'organisation État islamique



« On nous dit qu'une petite centaine (de djihadistes français, NDLR) ont été arrêtés par les Kurdes en Syrie », a-t-il déclaré mercredi 7 février.