Une "cellule terroriste" liée à "Daech" démantelée dans le Nord du Maroc

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) a annoncé avoir démantelé, vendredi, une cellule terroriste composée de huit extrémistes s'activant dans la ville de Tanger, dont le frère de deux combattants dans les rangs de "Daech" sur la scène syro-irakienne.



Un communiqué du BCIJ, relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), indique que cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à faire face aux menaces terroristes liées à l'organisation dite "Etat islamique", a permis la saisie d’appareils électroniques, d’armes blanches, d'un morceau de tissu noir symbole de "Daech", d’uniformes paramilitaires, en plus de deux arcs de tir subaquatique.



L’enquête préliminaire a révélé que les membres de cette cellule (20 à 31 ans), partisans de " Daech ", ont adhéré à la propagande de ce groupe terroriste et ses discours extrémistes, tout en tentant de perpétrer des opérations terroristes d'envergure dans le Royaume, précise le communiqué.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus des services de sécurité marocains pour faire face à toutes les menaces à même de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume, ajoute la même source.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent en vue d’arrêter d’autres complices soupçonnés de liens avec cette cellule terroriste, conclut le communiqué.