Une cellule terroriste affiliée à "Daech" démantelée au Maroc

Les perquisitions ont permis la saisie d'armes blanches, d'un uniforme militaire, de manuscrits faisant l'apologie de l’idéologie extrémiste et incitant à la violence, en plus de matériel informatique, précise le ministère dans un communiqué.



Selon les premiers éléments de l'enquête, ajoute-t-on, les mis en cause, qui ont prêté allégeance au soi-disant "émir" de cette organisation terroriste, planifiaient l’exécution d’opérations terroristes dans le Royaume à travers des engins explosifs et des produits toxiques.



Cette opération confirme la poursuite des menaces terroristes sur fond de détermination des tenants de la pensée extrémise de Daech à commettre des actes terroristes dans les différentes régions du monde en exécution de l’agenda de cette organisation, selon la même source.



Les mis en cause seront déférés à la justice une fois achevée l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le ministère.