Une Marocaine de 9 ans remporte l'Arab Reading Challenge

Le vice-président des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum a remis le Prix de ce prestigieux concours à Meriem Amjoune, élève d'une école primaire à Tissa (Province de Touanate) et lauréate de ce concours qui a connu la participation de 10,5 millions de participants et participantes issus de tout le monde arabe.



Dans une déclaration à la MAP, la récipiendaire s'est dite très heureuse de remporter ce concours, affirmant que le mérite en revient à sa famille, principalement à ses parents, tous deux des enseignants.



Pour cette fillette qui rêve de devenir architecte, cet exploit l'encouragera à persévérer dans ses études. Meriem Amjoune a ainsi décroché une enveloppe d'environ 150.000 dollars USD. 100.000 USD seront réservées à ses études universitaires et 50.000 USD iront à sa famille en guise d'encouragement.



La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence de hauts responsable émiratis et de membres du corps diplomatique accrédité aux Emirats arabes unis, dont l'Ambassadeur du Maroc Mohamed Aït Ouali, en plus des parents et tuteurs des élèves primés.



Le concours, lancé en 2016, récompense également les meilleurs instituteur et superviseur du monde arabe. Le montant global des prix décernés s’élève à 11 millions de dirhams émiratis, soit environ 30 millions de dirhams.