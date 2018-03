Une Française lauréate du 13e concours international de piano de la ville française d'Orléans

Au terme de dix jours de concours, cette artiste âgée de 25 ans a obtenu six des 16 prix attribués dimanche par le jury, présidé par la pianiste sud-coréenne Hie-Yon.



Deux autres candidats, sur une trentaine au départ, avaient été sélectionnés pour la finale - un Sud-coréen, Hyeonjun Jo, et une candidate japonaise, Miharu Goura - qui ont également été récompensés par une série de prix d'interprétation.



Les lauréats se produiront à nouveau en concert à Paris au théâtre des Bouffes du Nord, le 26 mars.



Fondé en 1989 par la pianiste française Françoise Thinat, le concours international de piano d'Orléans, dédié au répertoire contemporain, a notamment couronné le Turc Toros Can, qui était membre du jury cette année, le Français Wilhem Latchoumia ou encore le Japonais Takuya Otaki, lauréat de la dernière édition en 2016.



Il est complété par un concours réservés aux junior, Brin d'herbe, qui aura lieu en 2019.



Avec afp