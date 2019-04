Un sommet fin juin à Washington pour promouvoir l'industrie spatiale commerciale

Le département d'État américain et le département du Commerce co-organiseront, les 26 et 27 juin à Washington, le "Space Enterprise Summit", un événement destiné à promouvoir l'innovation et les investissements dans l'industrie spatiale commerciale.



Alors que les entreprises continuent d'investir dans les technologies, le gouvernement des États-Unis s’engage à collaborer avec l’industrie pour mettre en place un cadre réglementaire efficace, prévisible et transparent. Cela renforcera l’appui international à la vision de l’espace commercial américain au-delà de l’orbite terrestre basse, indique un communiqué du département d’Etat.



A travers ce sommet, l’administration Trump envisage d’élargir la coalition de pays aux vues similaires afin de mettre en place des directives favorables aux entreprises, mises en œuvre au niveau national, favorisant la croissance économique et l’innovation à même de faciliter les investissements et les projets des États-Unis à l’étranger, explique la même source.



Le sommet comprendra des séances sur les activités spatiales commerciales; les opportunités et les défis pour la coopération internationale; et les efforts déployés par les États-Unis pour rationaliser l’arsenal réglementaire existant afin de permettre une innovation rapide et l’expansion des marchés commerciaux.



Il y aura également des discussions sur l'accès libre au marché et la concurrence loyale pour les sociétés spatiales commerciales ainsi que sur les comportements responsables dans l'espace. Enfin, le Sommet créera un forum pour le partage des meilleures pratiques et soulignera la valeur économique des activités spatiales sur Terre.