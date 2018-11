Un soldat américain tué dans une attaque à Kaboul

Un soldat afghan a perpétré une attaque, samedi à Kaboul, tuant un militaire américain et en blessant un autre avant d'être abattu, a indiqué l’Organisation du traité de l’Atlantique nord ou Alliance atlantique (OTAN) dans un communiqué.



Le blessé, dont l'état de santé est jugé "stable", a été transféré vers la base militaire de Bagram (Afghanistan) pour y recevoir les soins nécessaires.



Une enquête a été ouverte sur cette attaque, la troisième à être perpétrée en moins de trois semaines en Afghanistan.



Près de 14.000 militaires américains sont déployés en Afghanistan où ils composent la plus grande partie des soldats mobilisés dans le cadre de la mission "Resolute Support" qui vise à soutenir et à former l'armée afghane. Plus de 2.000 soldats américains ont perdu la vie depuis le début de la guerre en 2001 en Afghanistan.



En 2015, l’OTAN, dirigée par les États-Unis, a lancé en Afghanistan une mission baptisée "Resolute Support" dont l’objectif annoncé était de fournir une aide à la formation de forces de sécurité afghanes.