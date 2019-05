Un séisme de magnitude 7,2 secoue la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Un séisme de magnitude 7,2 a secoué mardi matin la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais tout risque de tsunami est écarté, a rapporté l'institut américain USGS.



L'épicentre du séisme a été localisé à environ 33 km au nord-ouest de la ville de Bulolo et à une profondeur de 126 km, a précisé l'institut.



Selon le Bureau australien de météorologie, il n'y a pas de menace de tsunami pour l'Australie à la suite du séisme qui aurait été ressenti dans l'extrême nord de l'Etat du Queensland.



Un séisme de magnitude 7 avait frappé l'île de Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en octobre dernier, à une profondeur bien moindre de 40 kilomètres, déclenchant à l'époque une alerte au tsunami.



Le pays, situé sur la ceinture de feu du Pacifique et donc fréquemment touché par les séismes, se remettait alors d'un séisme de magnitude 7,5 dans l'intérieur des terres, survenu fin février, qui avait tué plus d'une centaine de personnes et coupé du monde certains villages.