Un séisme de magnitude 6,5 secoue le sud du Mexique, des dégâts au Guatemala

L'épicentre du tremblement de terre était situé à 37 kilomètres au sud-ouest de la localité de Ciudad Hidalgo, près de la frontière guatemaltèque, à environ 62km de profondeur, selon l'Institut sismologique mexicain.



La secousse, qui a été ressentie jusqu'à Mexico, a endommagé trois routes au Guatemala, partiellement coupées par des glissements de terrain qui ont fait au moins trois blessés légers selon les services de secours locaux.



Dans le sud du Guatemala, à Suchitepequez, le mur d'une école s'est effondré et une église a subi des dégâts.



Le séisme a entraîné l'évacuation de milliers de personnes dans les écoles, universités ou entreprises.



Au Mexique, la protection civile a indiqué sur Twitter que "pour le moment, aucun dommage n'a été signalé".



"J'ai eu assez peur, même si mon immeuble est équipé de protections" a dit à l'AFP Karla Munoz, une habitante de Tapachula, à environ 37km de Ciudad Hidalgo, qui a accouru à l'école de sa fille pour savoir si tout allait bien.



"A l'école, tous les enfants pleuraient" lui a raconté Eva, 9 ans.



Plusieurs bâtiments de la capitale mexicaine ont été évacués après la secousse où une partie de la population conserve un vif souvenir des séismes de 2017.



En septembre 2017, deux puissants tremblements de terre, dont l'un d'une magnitude de 8,2 - le plus puissant enregistré au Mexique en un siècle -, avaient entraîné la mort de 465 personnes et endommagé 184.000 habitations dans ce pays.