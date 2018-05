Un séisme de magnitude 5,1 secoue Gabès en Tunisie

Un séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a été enregistré lundi à 01 h18 à 21 km à Gabés en Tunisie, a annoncé, lundi, l'Institut de météorologie du pays (INM), dans un communiqué.



L'épicentre de cette secousse était situé, selon les analyses des stations sismologiques de l'INM, à 21 km à l’Ouest de Menzel El Habib à Gabès. Aucun dégât n'a pour le moment été déploré.



Deux autres répliques de magnitudes 2 et 1,9 degré sur l’échelle de Richter ont été enregistrées, respectivement à 02 h 35 et 03h 36, à 20 km au Nord Est de Menzel El Habib et 28 km au Sud de Mezzouna (Sidi Bouzid), selon l'INM.