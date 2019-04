Un sarcophage égyptien va être ouvert en direct à la télévision

Un porte-parole de la chaîne a indiqué jeudi à l'AFP que le site archéologique, découvert en février 2018, où se trouve le sarcophage était situé à l'extérieur de Minya, au sud du Caire.



Le programme "Expedition Unknown: Egypt Live" (expédition inconnue: Egypte en direct), long de deux heures, sera diffusé dimanche soir (00H00 GMT lundi) depuis le site.



Sollicité par l'AFP, le Conseil suprême égyptien des antiquités s'est refusé à tout commentaire, même si la présence du secrétaire général du Conseil, Mostafa Waziri, est annoncée par Discovery.



Le porte-parole de Discovery a confirmé que le projet avait été mis sur pied en collaboration avec le ministère égyptien des Antiquités.



La chaîne explique que sur le site, des archéologues ont récemment découvert un réseau de galeries menant à plusieurs chambres funéraires qui renfermeraient 40 momies de nobles égyptiens.



C'est l'une d'elle que l'ouverture d'un sarcophage en pierre calcaire devrait révéler lors de l'émission. Discovery a refusé de communiquer l'identité du défunt, qui reposerait là depuis quelque 3.000 ans, mais indiqué qu'elle serait dévoilée lors de l'émission.



"Ce sera un grand événement", a annoncé le célèbre archéologue égyptien Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités, qui participera à l'événement. "J'espère que davantage de touristes viendront en Egypte."



Interrogé par l'AFP sur une éventuelle transaction financière entre la chaîne et l'Etat egyptien pour obtenir l'autorisation de filmer et d'ouvrir la tombe, le porte-parole de Discovery s'est refusé à tout commentaire.



"C'est un spectacle au bout du compte, mais cela pourrait faire aimer les antiquités aux gens et c'est une bonne occasion de promouvoir le tourisme, si c'est bien fait", a pour sa part déclaré à l'AFP une archéologue égyptienne qui a souhaité garder l'anonymat.



L'instabilité politique et les attentats ont porté un coup dur au tourisme dans le pays depuis la révolution de 2011. Le secteur a connu une relative amélioration en 2018.



Selon elle, les responsables de l'émission devraient donner du contexte, en même temps qu'ils ouvrent le sarcophage.



En revanche, l'archéologue a estimé que "le principal problème", si de l'argent était versé au ministère des Antiquités, était d'en connaître la destination exacte.



"Ira-t-il à l'Etat ou ailleurs? Nous avons besoin de plus de transparence sur ce que devient l'argent", a-t-elle ajouté.



Les fouilles archéologiques reprendront après l'émission, a indiqué le porte-parole de Discovery.



Les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques, mais le pays a souvent été accusé d'un manque de rigueur scientifique et de négligence dans la conservation de ses antiquités.