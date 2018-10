Un porte-avions russe endommagé lors des travaux de réparation

Un porte-avions de la Marine russe a été endommagé lorsque le dock flottant auquel il était amarré pour des travaux d'entretien a coulé, rapporte la presse russe, indiquant qu'un ouvrier est porté disparu et 4 autres sont blessés.



"Deux blessés ont reçu des soins ambulatoires et deux ont été hospitalisés. Un autre n’a malheureusement pas toujours été trouvé", a déclaré la gouverneure de la région de Mourmansk (nord), Marina Kovtoun.



"Nous évaluons encore l’étendue des dégâts. Une grue de 15 mètres est tombée sur le pont, il est clair qu’il y a des dommages à la coque et sur le pont", a indiqué, pour sa part, le président de l’entreprise chargée de la rénovation du porte-avions, Alexei Rakhmanov.



L’accident s’est produit dans la nuit de lundi à mardi à Mourmansk où le porte-avions "Amiral Kouznetsov" est immobilisé depuis 2017 pour des travaux de maintenance qui dureront jusqu’en 2021.



L’accident a été provoqué lorsqu’une coupure de courant électrique a empêché les pompes d’un des deux docks auquel le porte-avions est amarré de fonctionner. Les citernes du dock se sont alors remplies, le faisant couler, a indiqué un représentant du chantier naval Zvedotchka aux médias russes.



Le porte-avions a été transféré vers un autre quai et l’accident n’aura aucune incidence sur le calendrier des travaux, a précisé la même source.