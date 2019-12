Un pétrolier grec attaqué au Cameroun, huit marins enlevés

Huit marins d'un pétrolier grec ont été enlevés mardi matin au Cameroun après que des "individus armés" ont pris d'assaut ce bateau ancré au port du Limbé, a indiqué un communiqué du ministère grec de la Marine marchande.



Pendant l'attaque du pétrolier "Happy Lady" un Grec, membre de l'équipage comptant 28 marins, a été blessé, selon la même source.



Parmi les huit membres de l'équipage enlevés figurent cinq Grecs, deux Philippins et un Ukrainien.



"Le ministre de la marine marchande, Yannis Plakiotakis, a été informé et suit l'affaire de près avec le ministère grec des Affaires étrangères et la société de gestion du pétrolier", a souligné le communiqué.



Les attaques de bateaux et les enlèvements contre rançon sont relativement fréquents dans le golfe de Guinée, le long de la côte ouest de l'Afrique.



Les pirates détournent parfois les navires pendant plusieurs jours, le temps de piller les soutes et demandent d'importantes rançons avant de libérer l'équipage.



En novembre dernier un groupe armé avait pris d'assaut un autre pétrolier grec, l'Elka Aristote, à une dizaine de milles marins au large des côtes de la capitale du Togo, Lomé, et capturé quatre marins.



Trois marins avaient été relâchés le 13 décembre mais le quatrième membre de l'équipage est mort en captivité.



Une enquête est toujours en cours, mais "il semble que son décès ne soit pas dû à des actions des preneurs d'otages mais à une maladie", avait indiqué alors un communiqué de l'armateur de ce pétrolier.