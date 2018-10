Un ouragan de catégorie 4 dans le Pacifique en route vers le Mexique

A 00H00 GMT, l'ouragan se trouvait à 365 km au sud-ouest de Cabo Corrientes (ouest), porté par des vents soutenus soufflant à 220 km/h.



Se déplaçant lentement vers le nord-nord-ouest, à une vitesse de 9 km/h, Willa devrait dévier au cours de la nuit ou lundi, pour s'approcher mardi soir des côtes mexicaines.



Il provoquera mardi des ondes de tempête, des vents puissants et de fortes précipitations, pouvant s'avérer "potentiellement mortels", sur certaines parties du sud-ouest et du centre-ouest du Mexique, selon les prévisions du NHC.



Le gouvernement mexicain a placé sous surveillance une large zone allant de Playa Pérula (ouest), à Bahia Tepehuayas (nord-ouest), selon la Commission nationale des eaux (Conagua).



Une autre tempête tropicale, Vicente, était elle située à 370 km au sud-est d'Acapulco, dans l'État du Guerrero, soufflant des vents soutenus de 65 km/h, avec des pointes à 85 km/h, et se déplaçant à une vitesse de 17 km/h.