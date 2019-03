Un nouveau général à la tête des opérations du Pentagone au Moyen-Orient

Le général Kenneth "Frank" McKenzie a pris jeudi officiellement la direction des opérations du Pentagone au Moyen-Orient, où les Etats-Unis sont engagés militairement dans deux conflits, en Syrie et en Afghanistan.



Au cours d'une cérémonie présidée par le ministre américain de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, le général McKenzie, issu du corps des Marines, s'est engagé à "poursuivre le remarquable travail accompli" par son prédécesseur, le général Joseph Votel, qui prend sa retraite.



Pour sa part, le général Votel a souligné que même si le groupe Etat islamique avait perdu son "califat" et que les négociations de paix avec les talibans paraissaient progresser, la présence militaire américaine en Syrie et en Afghanistan restait nécessaire.



"Il est temps de conclure ces conflits", a-t-il déclaré. "Ce ne sera pas aussi rapide que tout le monde le souhaite, mais c'est possible si nous gardons nos objectifs et nos intérêts à l'esprit, si nous faisons confiance à nos partenaires et si nous en donnons les moyens à nos forces".



Frank McKenzie, 62 ans, était jusqu'ici l'un des responsables de l'état-major de l'armée américaine.



Il connaît bien l'Afghanistan pour y avoir été déployé à deux reprises et il a également combattu en Irak. Début décembre, lors de son audition au Congrès pour la confirmation de sa nomination, il s'était inquiété d'un retrait militaire prématuré d'Afghanistan.



Les forces afghanes ont repris la main début 2015 en succédant à celles de l'Otan pour assurer la sécurité du pays dans sa lutte contre les talibans, mais "si nous quittions le pays précipitamment maintenant, je ne pense pas qu'(elles) seraient capables de défendre leur pays", avait-il prévenu.