Un mort et quatre blessés dans un accident de manège près de Lyon

Une personne a été tuée et au moins quatre autres ont été blessées samedi dans un accident de manège dans la commune de Neuville-sur-Saône, près de Lyon, ont indiqué les autorités locales.



La nacelle du manège a glissé et a heurté le sol, alors que l'appareil était à pleine vitesse, a précisé la même source, faisant savoir qu'une personne a été éjectée et a heurté un abribus, avant de succomber à ses blessures.



Quatre personnes dont trois enfants ont été blessées dans l’accident, selon la même source qui note que six autres occupants de la nacelle sont ressortis indemnes.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame et notamment pour savoir si les contrôles préalables obligatoires avaient bien été effectués et si les mesures de sécurité étaient respectées.



Selon les médias, les propriétaires du manège a été placé en vue.



Une cellule psychologique a également été mise en place par la mairie de Neuville-sur-Saône.