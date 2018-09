Un "mineur isolé"de nationalité marocaine en garde à vue à Paris pour apologie de terrorisme

Ce dimanche, un « mineur isolé » de nationalité marocaine a été déféré au parquet de Paris au terme de sa garde à vue. Il devra s’expliquer devant la justice pour apologie du terrorisme et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et sera jugé.



Samedi, ce jeune de 15 ans débarque au commissariat du XIe arrondissement, passage Charles-Dallery (XIe), un commissariat qui s’est retrouvé au cœur des attentats de janvier 2015, pour obtenir une place en foyer. Le jeune, à la rue, demande de l’aide. Les policiers lui trouvent une chambre et le dirigent vers un foyer d’accueil dans le IXe.



Lorsqu’il sort, le mineur crache son chewing-gum sur la stèle érigée en mémoire d’Ahmed Merabet, l’officier de ce même commissariat, tué en 2015 sous les balles des frères Kouachi lors des attentats de Charlie Hebdo. Devant témoins et à voix haute, il lâche : « C’est bien fait qu’il soit mort ! Qu’ils crèvent tous ces policiers ».



Jean-Michel Huguet, du syndicat de Police Alliance Paris, s’est dit « outré qu’on salisse la mémoire d’un policier qui a fait un devoir exemplaire pour la France. On attend une peine exemplaire. »