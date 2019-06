Un million de manifestants à Hong Kong contre un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale (organisateurs)

Plus d'un million de personnes ont marché dimanche à Hong Kong pour protester contre un projet du gouvernement local d'autoriser des extraditions vers la Chine continentale, ont affirmé les organisateurs, la manifestation la plus massive depuis la rétrocession de ce territoire à Pékin.



"Il y a 1,03 million de personnes à la marche d'aujourd'hui", a annoncé un des organisateurs à la foule rassemblée devant le Parlement local, déclenchant vivats et applaudissements.