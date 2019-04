Un militaire tunisien tué dans l'explosion d'une mine dans le centre-ouest du pays

La mine a explosé au passage d’un véhicule militaire en mission dans cette région montagneuse pour traquer les éléments terroristes, a précisé la même source dans des déclarations à la presse.



Les blessés ont été transférés à l'hôpital régional de Kasserine pour recevoir les soins nécessaires, a ajouté la même source.



Dernièrement, les autorités tunisiennes avaient souligné que malgré la stabilité sécuritaire dans le pays depuis trois ans, il est nécessaire de continuer à faire preuve de la plus grande prudence.



Dans ce sens, elles ont fait état de "menaces terroristes sérieuses" malgré l’arrestation depuis 2011 de dizaines d'éléments terroristes liés au réseau al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et à l'organisation terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech/EI) dans les montagnes des provinces de Kasserine (centre-ouest), Jendouba et Kef (nord-ouest) et Gafsa (Centre-ouest).