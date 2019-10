Un militaire tue huit soldats dans une fusillade à l'est de la Russie

Huit militaires russes sont morts et deux autres ont été blessés, vendredi, dans une fusillade perpétrée par un soldat sur une base dans le territoire du Trans-Baikal situé à l'est du pays, a annoncé le ministère russe de la Défense.



Le militaire qui a ouvert le feu fait partie de la base technique et de réparation déployée dans la région de Tchita, a précisé le ministère, ajoutant que la fusillade est survenue au moment du changement de gardien.



Les blessés ont été transportés vers un hôpital militaire, a indiqué le ministère, rappelant qu’ils sont dans un état grave.



Selon la même source, le soldat qui a ouvert le feu a été appréhendé et mis en détention, soulignant que le drame est lié à une éventuelle "dépression nerveuse". Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances ayant conduit à cette fusillade, a poursuivi le ministère.