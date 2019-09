Un hommage populaire à l'ancien Président français Jacques Chirac sera rendu dimanche aux Invalides (Famille)

Un hommage populaire à l’ancien Président français Jacques Chirac, mort jeudi à l’âge de 86 ans, sera rendu dimanche en début d’après-midi aux Invalides, a annoncé la famille.



Les modalités de l’hommage aux Invalides, « souhaité par la famille », « seront fixées dans la journée », a précisé l’Elysée.



Cet hommage est lié à « la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français. Tous ceux qui l’ont aimé pourront venir » se recueillir auprès de lui, a précisé le gendre de l’ex-chef d’Etat, Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, cité par les médias du pays.



L'ancien Président français sera inhumé lundi au cimetière du Montparnasse, à Paris, dans la stricte intimité, après une cérémonie solennelle, lundi matin, à l'église Saint-Sulpice, selon les mêmes sources.



La journée de lundi est également décrétée jour de deuil national, en hommage au défunt. A cette occasion, les drapeaux des bâtiments publics seront mis en berne et une minute de silence sera observée dans toute la France.



Chef de l’Etat, Premier ministre, ministre, maire de Paris, Jacques Chirac, grand ami du Maroc, a occupé les plus hautes fonctions de la République française au cours d’une carrière politique exceptionnelle de plus de quarante ans.



Il a notamment été Premier ministre de 1974 à 1976 puis de 1986 à 1988 et il a également été maire de Paris de 1989 à 1995.



Les Français se rappelleront de lui comme l'un des Présidents les plus emblématiques de la Ve République, poste qu'il a occupé de 1995 à 2007.