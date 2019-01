Un financement de près de 87 millions d'euros du FADES pour la construction de deux barrages en Tunisie

S’exprimant lors de la cérémonie de signature de la convention, le ministre tunisien du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Ladhari a indiqué que ce financement servira à la construction de deux nouveaux barrages, à savoir le barrage de Tessa dans le gouvernorat du Kef et celui de Khallad à Béjà, au nord-ouest du pays, avec un coût global de réalisation de près de 100 millions d'euros, dont 85% seront assurés par le FADES.



"Ces deux barrages permettront l’approvisionnement en quantités supplémentaires d’eau d’irrigation, afin d’améliorer la production agricole et de créer de nouveaux périmètres irrigués dans ces deux gouvernorats, en plus de la protection des régions limitrophes des risques des inondations", a-t-il expliqué.



Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a fait savoir que la Tunisie a conclu cet accord avec des conditions préférentielles (un taux d’intérêt de 2,5%), soulignant l’importance de la construction de ces deux barrages dans le développement agricole et la promotion des conditions des agriculteurs dans ces régions, outre le renforcement de la capacité de stockage de l’eau.



Intervenant pour la même occasion, le DG du Fonds arabe pour le développement économique et social, Youssef Al-Hamad, a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre la Tunisie et le Fonds, indiquant que la construction de ces deux barrages contribuera à résoudre la problématique de l'eau, à travers le stockage de quantités additionnelles au profit des agriculteurs et des citoyens des gouvernorats du Kef et de Béja.



Pour rappel, le FADES a accordé à la Tunisie 61 crédits pour le financement de 60 projets d'un montant de 1010 millions de dinars koweïtiens (près de 3 milliards d'euros) ayant concerné notamment les secteurs des barrages, des autoroutes, de l'industrie, de l'agriculture, du développement intégré, de l'enseignement ainsi que le secteur privé.