Un fils d'Alain Delon publie une photo "rassurante" de son père

Une photo de l'acteur français Alain Delon affichant un grand sourire après son AVC a été publiée par son fils Alain-Fabien Delon pour rassurer ses admirateurs.



"Merci pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur. Comme vous pouvez le voir, il va de mieux en mieux, et il vous embrasse", a posté dimanche soir Alain-Fabien Delon sur son compte Instagram à côté d'une photo de son père, habillé d'un polo rouge, assis et souriant.



Le comédien, âgé de 83 ans, a fait un accident cardio-vasculaire et a eu une "légère" hémorragie cérébrale il y a plusieurs semaines et il "se repose" actuellement dans une clinique en Suisse, avait annoncé jeudi son fils aîné Anthony Delon.



Vendredi, sa fille Anouchka avait indiqué de son côté que son père "pense déjà à ses futurs projets".



Acteur à la filmographie exceptionnelle et à la vie privée tourmentée, Alain Delon est devenu une légende du cinéma français.