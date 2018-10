Un expert africain souligne la responsabilité du polisario dans la dégradation de la situation sécuritaire au Sahara

La responsabilité avérée du polisario dans la dégradation de la situation sécuritaire pour les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, a été pointée du doigt à la 4è Commission de l'Assemblée générale des Nations-Unies, par l’expert et professeur universitaire malien, Youssef Coulibaly.



"Le problème sécuritaire au Sahara est réel, il est même explosif et grave car touchant aux droits des populations sahraouies de Tindouf (…) qui vivent depuis les années 1970 dans l’insécurité et la privation", a souligné devant la Commission M. Coulibaly, qui enseigne à l’université de Bamako.



Selon lui, le Royaume du Maroc "est aujourd’hui le seul capable de garantir la sécurité et le bien être aux habitants du Sahara".



L’expert africain a également fait état des multiples dangers qui guettent la région du Sahel, confrontée actuellement à des crises aigües qui menacent sérieusement les droits fondamentaux de ses populations, notant aussi que les menaces physiques se manifestent quotidiennement sur les habitants des camps de Tindouf, surtout lorsqu’ils expriment des opinions qui irritent la pensée unique imposée par les dirigeants du polisario.



Et de conclure que le polisario "mène une politique contre-productive, le plus souvent au service d’intérêts personnels ou étrangers".