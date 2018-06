Un espace d'accueil approprié dédié aux Marocains résidents à l'étranger sera créé au sein des tribunaux (Aujjar)

En réponse à une question orale portant sur "les questions et les doléances des MRE", posée par le groupe de la justice et du développement à la Chambre des représentants, M. Aujjar a souligné que cet intérêt se manifestera également à travers la formation de comités locaux composés d'un magistrat, d'un représentant du ministère public et d'un greffier dont la mission consiste notamment à recevoir les plaintes et doléances des MRE et l'octroi de prestations judiciaires et administratives à ces derniers.



Pour mieux garantir l'efficience et l'efficacité des services fournis aux MRE ainsi que le suivi et l'accompagnement, le ministère de la Justice a pris plusieurs mesures réglementaires, notamment la création d'une cellule au sein de l'administration centrale chargée de l'accueil des MRE et la mise en place d'une base de données unifiée pour tous les tribunaux, comprenant des informations et des statistiques sur l'opération d'accueil afin de permettre au ministère d'être informé des résultats des mesures prises à leur sujet ou celles en cours de traitement, a précisé M. Aujjar.



Les mesures comprennent également la mise en œuvre des dispositions des accords de coopération judiciaire internationale et bilatérale liant le Royaume à plusieurs pays, notamment ceux relatifs aux MRE et à leurs statuts personnels, au droit de garde des enfants et de visite, à l'exécution des jugements, ainsi qu'à la mise à la disposition des MRE de brochures en arabe, en français, en espagnol et en anglais comprenant des informations juridiques et une explication simplifiée des procédures judiciaires, entre autres, a-t-il fait savoir.



Il a également souligné l'importance du rôle joué par les juges de liaison affectés dans plusieurs capitales étrangères et qui accomplissent diverses missions, notamment le traitement des différentes affaires des MRE et des litiges portés devant la justice marocaine.