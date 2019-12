Un échange de prisonniers entre belligérants dimanche en Ukraine (séparatistes)

Les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont trouvé un accord pour un échange de dizaines de prisonniers dimanche, a annoncé samedi la république autoproclamée de Donetsk.



"Kiev et le Donbass (ndlr, les séparatistes) ont trouvé un accord sur un échange de prisonniers (...) ce dimanche 29 décembre", a annoncé Daria Morozova, la médiatrice du gouvernement de la république du Donetsk dans un communiqué. Les autorités ukrainiennes n'ont pour leur part pas souhaité commenter cette annonce.