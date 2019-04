Un coup d'Etat n'est "pas une réponse appropriée" aux défis du Soudan (Union africaine)

L'Union africaine (UA) a critiqué jeudi le renversement par l'armée du président soudanais Omar el-Béchir et appelé au calme et à la retenue dans le pays.



"La prise de pouvoir par l'armée n'est pas la réponse appropriée aux défis auxquels est confronté le Soudan et aux aspirations de son peuple", a déclaré le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, dans un communiqué.



Le président Omar el-Béchir, qui dirigeait le Soudan d'une main de fer depuis 30 ans, a été renversé jeudi par un coup d'Etat de l'armée, dans le sillage d'un soulèvement populaire, et remplacé par un "conseil militaire de transition" pour deux ans.