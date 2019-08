Un congressman américain impressionné par les grands progrès du Maroc en matière d'énergies renouvelables

Le Maroc a fait des progrès considérables en termes d'énergies renouvelables, a souligné M. Pallone dans une déclaration à la presse à l'issue d' entretiens lundi à Rabat d'une délégation de congressmen américains avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita.



"Hier, nous nous sommes rendus au ministère de l’Énergie. Nous avons été très impressionnés car le Maroc produit plus de 30% de ses énergies à partir de sources renouvelables comme le solaire et l'éolien", a ajouté M. Pallone, faisant savoir que son pays souhaite renforcer sa coopération avec le Maroc dans ce domaine.



Il a, par ailleurs, indiqué que les entretiens de la délégation de congressmen américains avec M. Bourita a été l'occasion d'évoquer les moyens à même de consolider la coopération bilatérale dans les domaines militaire et commercial.



M. Pallone a, dans ce sens, rappelé que le Maroc est le seul pays africain à avoir signé un Accord de libre-échange avec les États-Unis.



Il a aussi qualifié le Royaume de puissant allié des États-Unis, formulant le souhait de multiplier les opportunités de collaboration entre les deux pays sur l'énergie militaire, ainsi que le commerce.