Un autocar renversé dans la province d'Errachidia : trois autres corps retrouvés

Les corps de trois autres personnes portées disparues suite au renversement dimanche matin d'un autocar au niveau du pont "Oued Damchan" (commune d'El Khank) dans la province d'Errachidia, ont été retrouvés ce soir, apprend-on auprès des autorités de la wilaya de la région de Drâa Tafilalet.



Les opérations de recherche et de secours continues que mènent les autorités concernées ont permis de retrouver, dimanche soir, les corps de trois autres personnes portées disparues, précise-t-on de même source.



Un bilan précédent faisait état de six morts, alors que 27 passagers de l'autocar, qui assure la liaison entre Casablanca et Rissani, ont été sauvés.



Plus tôt dans la journée, les équipes de recherche ont repêché les corps de cinq personnes parmi les passagers portés disparus.



D’après les autorités locales, les opérations de recherche pour retrouver d’éventuels portés disparus se poursuivent au moment où toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été mobilisées à cet effet.