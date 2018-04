Un an après l'avoir quitté, Trump veut réintégrer l'accord de libre-échange transpacifique

Un an après avoir retiré les États-Unis du traité du Partenariat transpacifique (TPP), le président Donald Trump envisage de rejoindre le nouvel accord de libre-échange transpacifique (CPTPP).



"La grande nouvelle qui est sortie de cette réunion ce matin est que le président a demandé à (son conseiller économique) Larry Kudlow et à l'ambassadeur (Robert) Lighthizer de regarder comment entrer de nouveau dans les négociations TPP", a déclaré à la presse le sénateur républicain Ben Sasse.



Onze pays des deux rives du Pacifique avaient signé début mars un accord pour faire revivre le traité de libre-échange transpacifique (TPP), donné pour mort il y a un an après le retrait des Etats-Unis.



Le texte désormais appelé Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) avait été paraphé par les ministres des Affaires étrangères ou les ministres du commerce de l'Australie, de Brunei, du Canada, du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour et du Vietnam.



Ce traité reprend les engagements du TPP initial à l'exception de certaines provisions suspendues provisoirement et vise à abattre 98% des barrières tarifaires.



Promu par les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, le TPP était vu comme un contrepoids à l'influence croissante de la Chine. Il avait été signé en 2015 après de longues années de négociation par 12 pays représentant 40% de l'économie mondiale.



Opposé aux accords commerciaux mettant en péril, selon lui, les emplois aux États-Unis avec la délocalisation des entreprises, M. Trump avait décidé de quitter le TPP dès son entrée en fonction en janvier 2017.



Grâce au CPTPP, ce groupement économique sera l'un des plus grands blocs commerciaux de la planète, lequel représente désormais 13% du PIB mondial.



Les pays membres du CPTPP comptent 495 millions d'habitants et représentent un PIB combiné de 13.500 milliards de dollars. Le CPTPP définit de façon stratégique les modalités commerciales dans la région de l’Asie-Pacifique.



L'Accord produira des avantages économiques importants pour chacun des pays membres qui continueront de croître au fur et à mesure que le PTPGP s’élargira et intégrera de nouveaux pays.