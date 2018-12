Un Sommet tripartite sur la Syrie début 2019 en Russie

Un sommet sur la Syrie réunissant les présidents de la Russie, de la Turquie et de l'Iran est prévu début 2019, a annoncé vendredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov.



« C’est à notre tour d’accueillir le sommet des trois pays garants avec les présidents turc, iranien et le nôtre. Il a été convenu qu’il aura lieu aux alentours de la première semaine de l’année. Cela dépendra des agendas des présidents » a indiqué le ministre.



Ce sommet s’inscrit dans le cadre du processus de paix d’Astana, qui réunit depuis janvier 2017, des représentants de Damas et une délégation de l’opposition. Le dernier sommet entre les trois présidents avait eu lieu en septembre dernier en Iran. Lors de cette rencontre, une déclaration conjointe a été adoptée appelant toutes les parties à s’engager pour l’ « unité et la souveraineté du territoire syrien et à continuer de lutter contre le terrorisme ».



Une délégation turque comprenant notamment le chef de la diplomatie Mevlut Cavusoglu et le ministre de la Défense Hulusi Akar doit se rendre en Russie samedi pour des pourparlers sur la Syrie dans le contexte du retrait militaire américain.