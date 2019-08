Un Rallye de yachts entre Gibraltar et Tanger pour soutenir la bonne cause

Tanja Marina Bay a accueilli, vendredi, les premiers arrivés du "Gibraltar Morocco Yacht Rallye 2019", un rallye de yachts organisé entre Gibraltar et Tanger afin de récolter des fonds au profit de la Croix-Rouge international.



"Tanja Marina Bay accueille une régate entre des plaisanciers venant d'Alcaidesa Marina, qui s'inscrit dans le cadre d'une activité caritative de collecte de fonds pour le compte de la Croix-Rouge international", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Mohamed Ouanaya, président-directeur général (PDG) de la Société de gestion du port de Tanger-ville (SGPTV).



Cet événement, organisé par in2windsailing en collaboration avec Tanja Marina Bay International ainsi que d'autres acteurs, s'inscrit également dans le cadre de la promotion de la Marina de Tanger, destinée à accueillir les plaisanciers de la rive européenne de la méditerranée, a-t-il précisé.



Pour M. Ouanaya, ce rallye est l'occasion idoine de présenter aux cinquantaines de plaisanciers participants, les différents atouts et potentialités de Tanja Marina Bay, tout en leur faisant découvrir les merveilles que recèle la ville de Tanger.



Pour sa part, John Alcantara, organisateur de l'événement, a précisé que le but du rallye est non seulement de récolter des fonds pour la Croix-Rouge international, mais également de découvrir la Tanja Marina Bay, dont l'infrastructure est "spectaculaire".



Par ailleurs, Steven Harris, participant au rallye, a confié que malgré le vent, il a décidé de naviguer jusqu'à Tanger afin que sa famille et lui puissent découvrir la ville ainsi que la culture marocaine.



Arrivé à Tanja Marina Bay à bord du yacht "Lady Cynthia" en compagnie de sa femme Heather, Garett Perkins, s'est dit, quant à lui, heureux d'avoir entrepris cette expérience qui lui permet de visiter pour la première fois la ville de Tanger, estimant que l'avantage du rallye est de pouvoir voyager en groupe, ce qui permet d'être plus à l'aise.



Le "Gibraltar Morocco Yacht Rallye 2019", qui compte des participants de différentes nationalités, notamment espagnole, portugaise et britannique, connaîtra l'organisation de plusieurs activités afin de permettre aux plaisanciers de découvrir davantage la ville de Tanger.