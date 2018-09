Un Général major portugais nommé commandant adjoint de la MINUSCA

Le Général major de l'armée portugaise, Marco Paulino Serronha, a été nommé au poste de commandant adjoint de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), a indiqué le site officiel de la Présidence portugaise.



Le Président et Commandant suprême des forces armées, Marcelo Rebelo de Sousa, a signé mardi le décret de nomination du Général major, à ce poste, pour une période initiale d'un an, à partir de la date de prise de fonction, précise la même source.



Créée le 10 avril 2014 par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la MINUSCA, commandée par le Général sénégalais, Balla Keïta, est une opération de maintien de la paix des Nations unies en Centrafrique.



La MINUSCA, qui intervient dans le cadre de la guerre en Centrafrique, est autorisée à prendre toutes les mesures requises pour la stabilisation de la situation dans les principales agglomérations et le rétablissement de l'autorité de l’Etat dans tout le pays.



Le Portugal y est présent avec un effectif de 156 militaires, ayant entamé leur mission depuis le 5 mars 2018. Un nouveau contingent de militaires parachutistes va rejoindre cette mission onusienne pour un mandat de six mois.