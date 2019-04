Un Casque bleu égyptien tué par un engin explosif au Mali

L'attaque s'est déroulée dans la matinée sur l'axe Douentza-Boni, proche de la frontière avec le Burkina-Faso.



Elle est intervenue au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses consultations pour désigner un nouveau Premier ministre, deux jours après la démission du gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga. Le Premier ministre a jeté l'éponge moins d'un mois après la tuerie de quelque 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'Etat.



Reçu samedi après-midi par M. Keïta, après les dirigeants de la majorité vendredi, le chef de file de l'opposition et candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Soumaïla Cissé, n'a pas fait de déclaration à sa sortie, selon un correspondant de l'AFP.



Dans un communiqué à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'attaque. "Les forces de la (mission de paix) Minusma ont répondu, tuant un assaillant et en arrêtant huit autres", a précisé le chef de l'ONU.



Le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, avait auparavant aussi "fermement" condamné dans un communiqué une "attaque lâche".



"Les Casques bleus ont réagi de manière proactive et robuste, ce qui a permis de neutraliser et d'arrêter des assaillants", a affirmé le commandant de la force de l'ONU, Dennis Gyllensporre, cité dans le communiqué de la Minusma.



"Cette attaque montre une fois de plus que l'action de la Minusma met en déroute les terroristes qui cherchent à tout prix à faire dérailler le processus de paix au Mali", a estimé M. Annadif, en assurant qu'ils "devront répondre de leur actes".