Un 5ème mandat Bouteflika "signifie l’immobilisme et la stagnation", selon Ali Benflis

Le parti de l'ancien Premier ministre algérien Ali Benflis, Talaie El Hourriyet, a qualifié, ce dimanche, l’annonce de la candidature du président Abdelaziz à un 5ème mandat de "décision irresponsable, susceptible d’enfoncer davantage notre pays dans la crise politique, économique et sociale qui le ronge".



"Nous sommes en présence, d’un nouveau détournement annoncé de la volonté populaire, d’une violation caractérisée de la constitution avec un candidat dans l’incapacité d’exercer la fonction présidentielle", s'insurge le parti dans son communiqué, indiquant que la candidature de M. Bouteflika est un "coup de force dans la lignée de celui qui en 2008 a permis de faire sauter le verrou de la limitation des mandats et qui a fait déjà du 3ème mandat un mandat de trop, comme l’a été le 4ème mandat et le sera le 5ème ".



"Le 5ème mandat signifie l’immobilisme et la stagnation. Le pays continuera à être géré par des forces extra constitutionnelles qui continueront à usurper la fonction et les prérogatives présidentielles et parler et agir au nom du Président", dénonce le parti d'Ali Benflis.



Selon le communiqué, la décision de candidature de Bouteflika émane de parties qui "ne se soucient que de leurs intérêts et privilèges" et qui "jouent avec la stabilité, et la sécurité du pays en méprisant l’aspiration légitime de l’écrasante majorité des Algériens au changement.



"Par cette décision qui touche à la dignité citoyenne, le pouvoir politique en place engage sa responsabilité pleine et entière quant au danger auquel il expose le pays", s'alarme le parti .