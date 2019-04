Ukraine: le comédien Zelensky largement en tête du 1er tour de la présidentielle

Le comédien Volodymyr Zelensky est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle en Ukraine devant le chef de l'Etat sortant Petro Porochenko, selon les résultats partiels publiés lundi.



Après le décompte d'un peu plus de la moitié des bulletins, Volodymyr Zelensky, obtient 30,2% des voix contre 16,7% pour M. Porochenko, indique la Commission électorale sur son site internet.



Volodymyr Zelensky, 41 ans, affrontera le 21 avril M. Porochenko au second tour de la présidentielle.



Sauf changement majeur en fin de décompte, l'ex-Première ministre Ioulia Timochenko, en tête des sondages au début de la campagne, serait éliminée dès le premier tour avec 13,1% des voix, arrivant troisième.



Ioulia Timochenko a revendiqué dimanche la deuxième place du premier tour de la présidentielle, contestant les sondages sortie des urnes la plaçant troisième.



Volodymyr Zelensky, a créé la surprise en montant dans le sondage ces derniers mois sans mener de campagne traditionnelle, préférant se produire sur scène et s'exprimer davantage sur les réseaux sociaux qu'à la télévision et dans les journaux.



Au total, 39 candidats étaient en lice pour ce scrutin, un record en 28 ans d'indépendance de cette ex-république soviétique.



La Commission électorale a estimé la participation à presque 64% sur la quasi-totalité dans les circonscriptions, en hausse par rapport 2014.



Plus de 2.300 observateurs internationaux devaient surveiller le déroulement du vote. Kiev a interdit la présence d'observateurs russes à cette élection.



Le scrutin a des enjeux colossaux pour un pays en guerre et confronté à des difficultés économiques.



L'arrivée de pro-occidentaux au pouvoir en 2014 a été suivie par l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie et un conflit dans l'est, qui a fait près de 13.000 morts.