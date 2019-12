Ukraine: Poutine salue au sommet de Paris un "pas important" vers une désescalade

Vladimir Poutine a salué lundi au sommet de Paris sur l'Ukraine un "pas important" vers une désescalade et "sans doute" un dégel, ajoutant que "la Russie va faire tout ce qui dépend d'elle pour que le conflit soit terminé".



"Le processus est en train de se développer dans la bonne direction, parce qu'il y a eu des échanges de prisonniers, parce que nous sommes arrivés à un désengagement dans trois points clés et parce que nous nous sommes retrouvés dans ce format Normandie", a-t-il déclaré après ce sommet qui réunissait à Paris ses homologues d'Ukraine, de France et d'Allemagne.