Ukraine : Entretien téléphonique Macron-Poutine sur la préparation du sommet du format «Normandie »

Le Président français, Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique, lundi, avec son homologue russe, Vladimir Poutine.



La discussion a notamment porté sur la préparation du sommet du format «Normandie », prévu le 9 décembre prochain, qui réunira à Paris les chefs d'Etat et de gouvernement de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de l’Ukraine, a indiqué l’Elysée.



Emmanuel Macron s’était préalablement entretenu de ce sujet avec le Président de l’Ukraine, lors d’une conversation téléphonique vendredi 15 dernier, et avec la Chancelière Allemande, Angela Merkel, a ajouté la même source.



Le Président Macron a, par ailleurs, salué l’annonce du retour en Ukraine des trois navires saisis lors de l’incident du 25 novembre 2018 à proximité du détroit de Kertch. « Ce geste était attendu et contribue à renforcer la confiance dans le dialogue entre la Russie et l’Ukraine », a affirmé l’Elysée.



La tenue de ce Sommet avait été annoncée vendredi dernier par la présidence française, puis confirmée par le Kremlin.



Selon la Présidence française, ce sommet permettra d'ouvrir une nouvelle séquence de mise en œuvre des accords de Minsk", alors que « des avancées majeures sont intervenues depuis l'été dernier dans les négociations en vue du règlement du conflit dans l'Est de l'Ukraine, qui ont notamment permis le désengagement des troupes dans plusieurs zones de tension de la ligne de contact".



Le dernier sommet en date réunissant chefs d'Etat et de gouvernement dans cette configuration avait eu lieu en octobre 2016.