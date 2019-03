USA: vote sur un texte contre "la haine" en plein débat sur l'antisémitisme

Le chef de la majorité démocrate à la chambre basse du Congrès, Steny Hoyer, a annoncé à son groupe parlementaire à huis clos en début de matinée qu'une "résolution contre la haine serait soumise au vote aujourd'hui", a indiqué à l'AFP une assistante parlementaire.



Le texte de la résolution sera publié sous peu, a-t-elle précisé.



Ilhan Omar, seule parlementaire à porter le voile islamique et l'une des deux premières femmes musulmanes à siéger au Congrès américain, a dénoncé la semaine dernière le fait que certains lobbies et parlementaires poussaient à faire "allégeance à un pays étranger".



Elle faisait référence à Israël et Aipac, un puissant lobby pro-israélien aux Etats-Unis.



Ces déclarations ont indigné des parlementaires des deux partis, qui ont estimé qu'elles rappelaient les vieilles accusations antisémites de "double loyauté".



D'autant plus qu'en février, Ilhan Omar avait déjà provoqué un tollé en affirmant que l'Aipac finançait "les responsables politiques américains pour être pro-Israël". Des propos qui piochaient dans "la rhétorique antisémite de +l'argent juif+", avait notamment dénoncé un démocrate, Eliot Engel.



L'élue de la Chambre des représentants s'était alors excusée "sans équivoque". Mais pas cette fois.



En réponse à la polémique, les chefs démocrates avaient prévu de soumettre au vote, en principe mercredi, une résolution dénonçant l'antisémitisme à la chambre basse, où ils détiennent la majorité.



Mais des parlementaires démocrates se sont indignés, estimant qu'Ilhan Omar était particulièrement critiquée parce que femme, noire et musulmane.



Après de houleux débats internes en début de semaine, ce vote avait été repoussé pendant que le texte de la résolution était retravaillé.



Donald Trump est entré dans la polémique mercredi avec un tweet jugeant "honteux" que les démocrates ne prennent pas une position plus ferme contre l'antisémitisme".



Des démocrates lui ont répondu par tweets interposés en rappelant ses propos équivoques après une manifestation de néonazis à Charlottesville, en 2017. Une manifestante antiracisme avait été tuée par un néonazi qui avait foncé dans une foule en voiture.