USA: un enfant de six ans arrive à l'école avec un pistolet chargé

Un garçon âgé de six ans est allé à l'école avec un pistolet chargé, a annoncé la police de la ville de Columbus, dans le nord des Etats-Unis.



L'enfant a été repéré vendredi avec un "objet lourd" dans son pantalon, alors qu'il entrait à la maternelle "Africentric", dans la métropole de l'Ohio.



Le personnel l'a fouillé et a découvert son arme, selon un message posté sur la page Facebook de la police.



Compte-tenu de son âge, il ne sera pas poursuivi, mais une enquête a été ouverte pour déterminer comment il s'est procuré le pistolet.



Le port d'armes est un droit constitutionnel aux Etats-Unis, où un tiers des adultes déclare posséder au moins une arme à feu.



Près de 40.000 personnes sont tuées chaque année par balles, dans le cadre d'un crime, d'un accident ou d'un suicide.



Depuis le 1er janvier, 521 personnes ont été abattues (hors suicide) aux Etats-Unis, et 98 mineurs ont été tués ou blessés par balles, selon le site Gun violence archive.