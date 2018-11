USA: la croissance de 3,5% confirmée au 3e trimestre

L'administration Trump a confirmé mercredi une croissance soutenue de 3,5% de l'économie américaine au troisième trimestre, en rythme annuel, bien que la consommation des ménages, traditionnelle locomotive de l'expansion, ait été revue en baisse.



"Avec cette seconde estimation, le paysage général de la croissance économique demeure inchangé", a commenté le département du Commerce soulignant que les hausses des investissements non résidentiels et des stocks des entreprises avaient été effacées par des révisions en baisse de la consommation des ménages et des dépenses des Etats et des collectivités locales.