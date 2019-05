USA : la Chambre vote un texte pour rester dans l'accord de Paris sur le climat

La Chambre des représentants US, contrôlée par les Démocrates, a adopté, jeudi, le premier projet de loi sur le climat depuis près d'une décennie, qualifié de "première étape" dans la mise en place d'une stratégie de lutte contre le réchauffement de la planète.



Le texte intitulé Climate Action Now Act, qui vise notamment à empêcher l'administration Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, signé à l'époque de Barack Obama, a été approuvé par 231 voix contre 190. Trois républicains se sont joints aux démocrates pour voter en faveur de cette mesure.



Le projet de loi a été adressé au Sénat dirigé par les Républicains, où le chef de la majorité, Mitch McConnell, a déclaré qu'il "n'irait nulle part". Et Trump a affirmé qu'il y opposera son veto s'il parvient à son bureau.



Le texte vise à garantir que les États-Unis honorent leurs engagements dans le cadre de l'accord signé par l'ancien président en 2015.



Le projet de loi n'est pas assez ambitieux que le New Deal Vert proposé par de nombreux démocrates, mais c’est le premier texte important sur le climat adopté par la Chambre depuis près de 10 ans.



Trump s’est engagé en 2017 à retirer les États-Unis de l’accord de Paris, mais le pays reste dans l’accord jusqu’en 2020 au moins, selon les dispositions du texte.



Le président américain avait fait valoir que l'accord de 2015 était "très injuste au plus haut niveau aux États-Unis" et a annoncé son intention de se retirer malgré le fait que de nombreux autres Etats ont décidé d'y rester.



La Chambre a adopté pour la dernière fois un projet de loi sur le climat en 2009. Ce texte, qui avait été approuvé à une courte majorité, visait à créer un système de plafonnement et d'échange qui limiterait les émissions de gaz à effet de serre. Cette législation n'a jamais été adoptée au Sénat.