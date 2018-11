USA: ils font le ménage et retrouvent un ticket gagnant d'1,8 million de dollars

Harold et Tina Ehrenberg avaient décidé de faire un peu de ménage dans leur maison de Mandeville, près de la Nouvelle-Orléans, avant d'accueillir de la famille pour le traditionnel repas de Thanksgiving jeudi.



"On a retrouvé dans ma table de nuit une liasse de billets de loterie que nous n'avions pas vérifiés", raconte Tina dans un communiqué de la loterie de Louisiane diffusé mardi.



Le couple a rapidement réalisé qu'un billet acheté pour un tirage du 6 juin avait la combinaison gagnante (03-07-30-31-35-38), mais plus pour longtemps. Il ne restait en effet que deux semaines avant que le ticket soit invalidé, les gains devant être réclamés dans un délai de 180 jours après le tirage.



Le gain total s'élève à 1.274.313 dollars après impôts. Le couple Ehrenberg a indiqué qu'il placerait la somme dans des fonds de retraite.



"Nous n'avons pas prévu de faire des folies ou des grands voyages", a expliqué Tina.



Le plus gros pactole jamais gagné dans le monde pour un ticket unique a été remporté aux Etats-Unis en octobre, avec un billet gagnant à 1,537 milliard de dollars de la loterie Mega Millions.