USA: deux morts et 70 blessés dans une collision entre deux trains en Caroline du sud

Dimanche 4 Février 2018 modifié le Dimanche 4 Février 2018 - 18:43

Deux personnes ont trouvé la mort et 70 autres ont été blessées dans la collision entre un train de passagers et un autre de fret, survenue durant les premières heures de dimanche en Caroline du sud, dans l'Est des Etats-Unis, ont indiqué les autorités locales.